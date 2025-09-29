Policlínica do Hospital Regional inicia atendimentos em Dourados

Mais de uma década depois, o esperado Hospital Regional de Dourados, localizado às margens da BR-463, saída para Ponta Porã, segue “engatinhando” para dar os primeiros passos. Com obras iniciadas em 2014, a entrega do hospital, segundo o contrato de gestão firmado com o Estado, terá capacidade para realizar cerca de 6.900 consultas e exames mensais, somando a produção das três unidades que compõem o complexo.

A ativação será feita de forma escalonada, seguindo a demanda regulada pela Secretaria Estadual de Saúde.

A previsão é que a estrutura principal do Hospital Regional seja ativada somente em dezembro, com a abertura de leitos clínicos e de terapia intensiva — sendo 10 de UTI adulto e 10 de UTI pediátrica. Também está prevista uma ala específica para cuidados prolongados e atendimento cardiológico, incluindo o serviço de hemodinâmica.

O complexo será aberto por fases, sendo que na segunda inicia a unidade III – Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas. Já a unidade I será o eixo central do hospital geral, abrigando os leitos clínicos, UTIs, serviços cirúrgicos e procedimentos de alta complexidade em cardiologia. Essa etapa pode iniciar em dezembro. A unidade II dará continuidade à produção assistencial já existente, com reorganização de fluxos e introdução de novas tecnologias.

Policlínica Cone Sul

Hoje (29) foram iniciados os atendimentos na Policlínica Cone Sul, unidade anexa ao complexo hospitalar. Trata-se de um centro de diagnóstico médico, que oferece exames de imagens. No primeiro dia, a estrutura recebeu pacientes de diversos municípios, com agenda cheia para consultas e exames especializados. Inicialmente, a nova estrutura vai oferecer consultas médicas e multiprofissionais, além de exames laboratoriais e de imagem

A diretora-geral do Hospital Regional, Andréia Alcântara Barbosa, comemorou: “Hoje celebramos um marco importante para a saúde pública em Dourados e no Mato Grosso do Sul. Estamos começando com força total, garantindo excelência e humanização”.

Conheça os serviços que passam a ser disponibilizados à população nesta primeira etapa:

Exames de apoio diagnóstico

Laboratório clínico

Endoscopia digestiva alta

Colonoscopia

Radiologia (raio-x, tomografia, densitometria óssea)

Ultrassonografia (geral, ginecológica, Doppler e de próstata)

Mamografia

Consultas médicas especializadas