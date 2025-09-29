Veículos de Comunicação
Início Dourados

Saúde

Policlínica do Hospital Regional inicia atendimentos em Dourados

Kátia Kuratone

Hoje (29) foram iniciados os atendimentos na Policlínica Cone Sul, unidade anexa ao complexo hospitalar. Trata-se de um centro de diagnóstico médico. ( Fotos: Victor Arguelho/Vice-governadoria)
Mais de uma década depois, o esperado Hospital Regional de Dourados, localizado às margens da BR-463, saída para Ponta Porã, segue “engatinhando” para dar os primeiros passos. Com obras iniciadas em 2014, a entrega do hospital, segundo o contrato de gestão firmado com o Estado, terá capacidade para realizar cerca de 6.900 consultas e exames mensais, somando a produção das três unidades que compõem o complexo.

A ativação será feita de forma escalonada, seguindo a demanda regulada pela Secretaria Estadual de Saúde.

A previsão é que a estrutura principal do Hospital Regional seja ativada somente em dezembro, com a abertura de leitos clínicos e de terapia intensiva — sendo 10 de UTI adulto e 10 de UTI pediátrica. Também está prevista uma ala específica para cuidados prolongados e atendimento cardiológico, incluindo o serviço de hemodinâmica.

O complexo será aberto por fases, sendo que na segunda inicia a unidade III – Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas. Já a unidade I será o eixo central do hospital geral, abrigando os leitos clínicos, UTIs, serviços cirúrgicos e procedimentos de alta complexidade em cardiologia. Essa etapa pode iniciar em dezembro. A unidade II dará continuidade à produção assistencial já existente, com reorganização de fluxos e introdução de novas tecnologias.

Policlínica Cone Sul

Hoje (29) foram iniciados os atendimentos na Policlínica Cone Sul, unidade anexa ao complexo hospitalar. Trata-se de um centro de diagnóstico médico, que oferece exames de imagens. No primeiro dia, a estrutura recebeu pacientes de diversos municípios, com agenda cheia para consultas e exames especializados. Inicialmente, a nova estrutura vai oferecer consultas médicas e multiprofissionais, além de exames laboratoriais e de imagem

A diretora-geral do Hospital Regional, Andréia Alcântara Barbosa, comemorou: “Hoje celebramos um marco importante para a saúde pública em Dourados e no Mato Grosso do Sul. Estamos começando com força total, garantindo excelência e humanização”.

Conheça os serviços que passam a ser disponibilizados à população nesta primeira etapa:

Exames de apoio diagnóstico

  • Laboratório clínico
  • Endoscopia digestiva alta
  • Colonoscopia
  • Radiologia (raio-x, tomografia, densitometria óssea)
  • Ultrassonografia (geral, ginecológica, Doppler e de próstata)
  • Mamografia

Consultas médicas especializadas

  • Cardiologia clínica
  • Neurologia clínica (adulto e pediátrico)
  • Cirurgia geral (adulto e pediátrica)
  • Ginecologia
  • Ortopedia (adulto e pediátrica)
  • Avaliação de risco cirúrgico
