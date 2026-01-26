Veículos de Comunicação
Início Dourados

Por conta de reforma do Teatro Municipal, Secretaria de Cultura funcionará temporariamente no Centro de Convenções

Kátia Kuratone

O prédio situado na avenida Presidente Vargas já está cercado de tapumes para os trabalhos. Importante destacar que a entrada e a circulação no Parque dos Ipês, onde o teatro está localizado, não foram comprometidas. (Foto: Kátia Kuratone)

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) vai funcionar temporariamente no Centro de Convenções Antônio Tonani, no Parque Alvorada. A medida se dá devido a reforma do prédio do Teatro Municipal de Dourados, onde funciona a sede própria da Semc.

De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura passa a compartilhar de forma provisória o espaço que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdes), garantindo a continuidade dos atendimentos e das atividades administrativas durante o período de obras, estimado em 10 meses.

Os telefones para contato da Semc permanecem sem alterações. Para contato via telefone fixo 2222-1550 e via celular 67-981630639.

O prédio situado na avenida Presidente Vargas já está cercado de tapumes para os trabalhos. Importante destacar que a entrada e a circulação no Parque dos Ipês, onde o teatro está localizado, não foram comprometidas.

Noite Cultural

Nesta terça-feira (27), acontece à Noite Cultural, às 18h30, no Parque dos Ipês. Na oportunidade, a obra que está sendo realizada no Secretaria Municipal de Cultura será apresentada de forma detalhada para a comunidade, em um momento marcante para o meio cultural da cidade.

Na programação, apresentações artísticas, música, dança e artistas circenses, o evento promete mobilizar a sociedade douradense e os agentes culturais que esperam.

