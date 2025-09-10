Prazo para envio das fotos do Concurso de Fotografia da ACED entra na reta final

Faltam apenas cinco dias para o término do prazo de envio das fotografias inscritas no 28º Concurso de Fotografia da ACED – Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Os participantes têm até o dia 15 de setembro para encaminhar suas imagens conforme as especificações do regulamento.

O concurso, que neste ano traz o tema “Made in Dourados/MS: O melhor da nossa terra”, busca valorizar a identidade produtiva de Dourados, do campo à cidade, por meio do olhar criativo de fotógrafos amadores e profissionais.

As imagens devem ser inéditas e obrigatoriamente capturadas no município de Dourados, incluindo zona urbana, rural e distritos. Os arquivos precisam estar no formato JPG, com tamanho entre 5MB e 10MB e resolução mínima de 300 pixels, sempre no modo horizontal.

Cada participante pode enviar até três fotos por categoria (Câmera Fotográfica, Smartphone ou Aérea) respeitando as normas estabelecidas no regulamento. As imagens devem ser encaminhadas ao e-mail oficial do concurso: [email protected].

O resultado será divulgado no dia 14 de outubro, nas redes sociais da ACED, e as 12 melhores imagens vão compor o Calendário ACED 2026. Entre elas, cinco fotografias receberão premiação em dinheiro, com valores que chegam a R$ 2.000 para o primeiro colocado.