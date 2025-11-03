Prazo para inscrição de chapas à presidência do Previd termina nesta terça-feira

O prazo de inscrição para os candidatos que pretendem disputar a presidência do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Dourados (PreviD) termina nesta terça-feira, às 13h30.

Os servidores interessados devem protocolar a Ficha de Inscrição (Anexo I do Edital) na Secretaria Municipal de Governo até às 13h30 e o prazo não será prorrogado pela Prefeitura de Dourados e nem pelo Conselho Curador do PreviD.

Cronograma

O envio das lista tríplice do Executivo aos Sindicatos e Comissão Eleitoral será feito na quarta-feira, dia 5 de novembro, e a divulgação dos inscritos habilitados ocorrerá no dia 6 de dezembro, com o prazo de recursos sendo aberto no dia 7 de novembro.

O julgamento dos recursos ocorrerá até o dia 10 de de novembro e a publicação da lista tríplice oficial será no dia 11 de novembro, quando os candidatos poderão iniciar a campanha eleitoral.

O encerramento do período de campanha e prestação de contas será em 11 de dezembro, com a eleição acontecendo no dia 12 de dezembro, das 8h às 17h, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM).

Podem concorrer ao cargo de diretor-presidente servidores efetivos e estáveis do Município de Dourados que atendam cumulativamente vários requisitos divulgados no Diário Oficial, como ter no mínimo cinco anos de exercício em cargo público municipal, possuir curso superior completo e/ou tecnólogo, não ter sofrido condenação criminal, entre outros. A ausência dessa certificação até o prazo determinado implicará perda do mandato, sendo convocado o próximo classificado na eleição.

A campanha eleitoral será permitida de 11 de novembro a 11 de dezembro, devendo respeitar os princípios éticos e de moralidade administrativa. Fica proibida a utilização de bens e recursos públicos, bem como a veiculação de propaganda paga, uso de camisetas, bonés, outdoors, carros de som ou apoio político-partidário. Também é vedada a divulgação de informações falsas ou difamatórias, sujeita à responsabilização civil, criminal e eleitoral.

A campanha eleitoral poderá ser realizada de 11 de novembro a 11 de dezembro, prazo que também marca a entrega da prestação de contas. O resultado final será publicado no Diário Oficial do dia 15 de dezembro, e o novo diretor-presidente tomará posse em 1º de janeiro de 2026.

Além da diretoria executiva, eleita por voto direto, o PreviD conta com dois colegiados: o Conselho Curador e o Conselho Fiscal. O Conselho Curador é formado por 18 conselheiros, sendo nove titulares e nove suplentes, e representa diferentes categorias, sendo quatro representantes do Poder Executivo Municipal; dois representantes do Poder Legislativo Municipal; oito representantes dos servidores ativos; e quatro representantes dos inativos segurados pelo PreviD, eleitos em assembleia geral.

Já o Conselho Fiscal, composto por 12 conselheiros (titulares e suplentes), é indicado pelo Executivo, Legislativo e sindicatos municipais. O colegiado é formado exclusivamente por servidores efetivos com mais de cinco anos de carreira no município.