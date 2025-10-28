Preço da gasolina se mantém estável em Dourados, segundo pesquisa do Procon

A nova pesquisa de preços de combustíveis divulgada pelo setor de fiscalização do Procon de Dourados, nesta terça-feira, constatou que o preço da gasolina se mantém estável.

Nesta pesquisa foram comparados os valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada. O levantamento foi realizado nos dias 27 e 28 de outubro, em 40 estabelecimentos da cidade e distritos.

O preço médio da gasolina comum em Dourados, em outubro de 2025, é de R$ 6,27, enquanto que em setembro deste ano, o preço médio praticado era de R$ 6,28, apresentando uma queda de 0,15% no preço médio.

Já o preço médio do etanol, em outubro/2025, é de R$ 4,25, sendo que, em setembro/2025, era de R$ 4,25, não apresentando variação no preço médio.

Já em relação ao diesel comum, nesta pesquisa apontou o preço médio de R$ 6,15, e, em setembro de 2025, o preço médio era de R$ 6,16, redução de 0,16% no preço médio.

E, por sua vez, o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,24 e, na pesquisa do mês de setembro de 2025, apresentou preço médio de R$ 6,23, mostrando um aumento de 0,16% no preço médio.

Menor preço

O menor preço encontrado nos postos da cidade, na gasolina (R$ 6,14), é R$ 0,13 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,27) e é R$ 0,25 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,39).

O menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 6,14; no etanol o menor preço é de R$ 3,79, no diesel comum o menor preço foi de R$ 5,79; e no diesel S10 o menor preço praticado é de R$ 5,95.

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,14) e o maior preço (R$ 6,39) é de 4,07%. No etanol, a diferença entre o menor (R$ 3,79) e o maior preço (R$ 4,69) é de 23,75%; no diesel comum, a diferença entre o menor (R$ 5,79) e o maior preço (R$ 6,69) é de 15,54%; e, no diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,95) e o maior preço (R$ 6,79) é de 14,12%.

Teste autorizado

O Procon lembra que os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina. Esse teste deve ser feito pelo próprio funcionário do posto de combustível na frente do consumidor. O órgão de defesa do consumidor observa, ainda, que para esclarecer dúvidas ou fazer reclamação o telefone é 2222-1539. (Com informações da Assecom)

Confira a pesquisa completa: