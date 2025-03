Preço médio da gasolina em Dourados é de R$ 6,44, aponta pesquisa do Procon

A Prefeitura de Dourados, por meio do setor de fiscalização do Procon, divulgou hoje mais uma pesquisa de preços de combustíveis. O levantamento foi realizado em 40 estabelecimentos da cidade e distritos, nesta terça (25).

O preço médio da gasolina comum em Dourados, em março, é de R$ 6,44, uma redução de 0,15%, considerando que em fevereiro o preço médio praticado era de R$ 6,45.

O preço médio do etanol, em março, é de R$ 4,40, sendo que em fevereiro, era de R$ 4,41, queda de 0,22%. De acordo com o Procon foram comparados os valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada.

Nesta pesquisa, o menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 6,09; no etanol o menor preço é de R$ 3,89; no diesel comum o menor preço foi de R$ 6,19; e no diesel S10 o menor preço praticado é de R$ 6,29.

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,09) e o maior preço (R$ 6,49) é de 6,56%. No etanol, a diferença entre o menor (R$ 3,89) e maior preço (R$ 4,79) é de 23,13%; no diesel comum, a diferença entre o menor (R$ 6,19) e o maior preço (R$ 6,79) é de 9,69%; já no diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 6,29) e o maior preço (R$ 6,84) é de 8,74%.

E em relação ao diesel comum, nesta pesquisa o preço médio apontado é de R$ 6,37, e, em fevereiro, o preço médio era de R$ 6,39, queda de 0,31%. Já o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,52, enquanto que na pesquisa do mês de fevereiro apresentou preço médio de R$ 6,52, mostrando manutenção do preço médio.

O menor preço encontrado nos postos da cidade, para a gasolina (R$ 6,09) é R$ 0,35 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,44) e é R$ 0,40 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,49).

Segundo o chefe da Procuradoria Especializada de Administração do Procon de Dourados, Lenilson Almeida da Silva, os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível e na frente do consumidor.