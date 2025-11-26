Veículos de Comunicação
Início Dourados

COMPARAÇÃO MENSAL

Preço médio da gasolina se mantém estável em Dourados

Jhonatan Xavier

Pesquisa do Procon foi realizada segunda-feira, dia 24, em 40 postos de combustíveis, da cidade e distritos. / Foto: A. Frota/Assecom/Divulgação

O Procon de Dourados divulgou nesta quarta-feira (26) mais uma pesquisa de preços de combustíveis. O levantamento foi realizado na segunda-feira (24), em 40 estabelecimentos, na cidade e distritos.

Na pesquisa foram comparados os valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada. O menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 6,19; no etanol, R$ 3,79, no diesel comum R$ 5,79; e no diesel S10 o menor preço praticado é de R$ 5,95.

A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,19) e o maior preço (R$ 6,39) é de 3,23%. No etanol, a diferença entre o menor (R$ 3,79) e o maior preço (R$ 4,69) é de 23,75%; no diesel comum, a diferença entre o menor (R$ 5,79) e o maior preço (R$ 6,69) é de 15,54%; e, no diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,95) e o maior preço (R$ 6,79) é de 14,12%.

O preço médio da gasolina comum em Dourados, em novembro de 2025, é de R$ 6,27, e, em outubro deste ano, o preço médio praticado era de R$ 6,27, não apresentando variação. Já o preço médio do etanol, em novembro/2025, é de R$ 4,25, sendo que, em outubro/2025, era de R$ 4,25, não apresentando variação no preço médio.

Já em relação ao diesel comum, esta pesquisa apontou o preço médio de R$ 6,14, enquanto que em outubro de 2025, o preço médio era de R$ 6,15, ou seja, houve redução de 0,16% no preço médio. Por sua vez, o diesel S10 apresentou o valor médio de R$ 6,24 e, na pesquisa do mês de outubro, o preço médio era também de R$ 6,24, não apresentando variação.

O menor preço encontrado, nos postos da cidade, na gasolina (R$ 6,19), é R$ 0,08 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,27) e é R$ 0,20 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,39).

O chefe da Procuradoria Especializada de Administração do Procon de Dourados, procurador Lenilson Almeida da Silva, informa que os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina. Esse teste deve ser feito pelo próprio funcionário do posto de combustível e na frente do consumidor.

No caso de dúvida ou reclamação, o consumidor pode ligar para o número 2222-1539 ou enviar mensagem para o e-mail: [email protected] ou, ainda, registrar através do link: https://procon.dourados.ms.gov.br/index.php?class=ReclamacaoForm

Veja a pesquisa completa:

