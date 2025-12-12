Preço médio do gás de cozinha em Dourados é de R$ 127, aponta Procon

Em Dourados, o preço médio do gás de cozinha botijão 13 quilos, para entrega em domicílio, é de R$ 127,48, valor 7,73% a mais que em fevereiro de 2024, quando o valor médio de venda do gás em Dourados era R$118,33. A informação foi divulgada pelo setor de fiscalização do Procon, que realizou esta semana uma pesquisa de preços de gás de cozinha. Foram pesquisados 19 estabelecimentos na cidade.

Segundo a pesquisa realizada na quarta-feira (10), o menor preço encontrado, para retirada no local, foi de R$ 108,00, e para entrega em domicílio R$ 120,00. Já o maior preço encontrado para retirada no local foi de R$ 125,00 e para entrega em domicílio foi de R$ 135,00.

A diferença entre o menor e o maior preço do gás de cozinha, para entrega em domicílio, é de 11,1%, e para retirada no local é de 8%.

Em relação ao preço para entrega em domicílio, foram encontrados dois estabelecimentos vendendo o gás de cozinha a R$ 135,00; um vendendo a R$ 132,00; oito estabelecimentos vendendo a R$130,00; dez vendendo a R$ 125,00; e dois vendendo ao valor de R$ 120,00.

O chefe da Procuradoria Especializada de Administração do Procon de Dourados, Lenilson Almeida da Silva, observa que, em caso de dúvidas ou reclamação, o consumidor deve ligar para o número 2222-1539.

Confira a pesquisa completa: