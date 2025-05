Prefeito anuncia redução de R$ 0,25 na passagem de ônibus em Dourados

A redução no preço da passagem de ônibus do transporte coletivo urbano em Dourados, que passará de R$ 3,25 para R$ 3,00 e de R$ 1,65 para R$ 1,00 para os estudantes, a partir de 1º de junho, foi anunciada nesta terça (20) pelo prefeito de Dourados, Marçal Filho.

Segundo Marçal, esta foi uma imposição para prorrogar a concessão com a Viação Dourados pelo prazo de 5 anos. A empresa reivindicava a prorrogação pelo prazo de 10 anos, mas o prefeito ponderou que renovaria por apenas 5 anos, prazo necessário para realização de uma nova licitação da concessão do transporte coletivo no município.

Atualmente, o sistema de transporte coletivo de Dourados transporta, em média, 16 mil passageiros por dia. Desse total, cerca de 2 mil são idosos, que utilizam o serviço gratuitamente, e aproximadamente 5.500 são estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior.

Negociação

Além da redução no valor da passagem para o passageiro comum e para o estudante, o prefeito Marçal Filho também condicionou à prorrogação na concessão a aquisição, pela empresa, de 3 novos ônibus exclusivos para o transporte de estudantes e a criação de novas linhas para atender a esse público específico.

“Nosso município está consolidado como uma Cidade Universitária, com mais de 120 cursos superiores ofertados pelas universidades públicas e particulares e não podemos permitir que os estudantes sofram com ônibus superlotados e com falta de novos itinerários”, ressalta Marçal Filho.

Outra exigência do prefeito é que a Viação Dourados invista na renovação de frota, garantindo acessibilidade em todos os ônibus até o final da prorrogação do contrato. “Atualmente poucos veículos contam com elevador para acesso de pessoas com deficiência física ou dificuldade de locomoção, de forma que essa exigência demonstra a preocupação da Prefeitura de Dourados em levar acessibilidade ao transporte coletivo”, enfatiza Marçal Filho.

Além da aquisição imediata de novos ônibus para o transporte escolar, de renovação da frota e da garantia de acessibilidade, o prefeito também colocou como condição para a renovação da concessão, que todos os ônibus empregados no transporte coletivo de Dourados sejam equipados com ar-condicionado até o final do contrato. “Quem reside na nossa cidade sabe que nos dias de calor fica insuportável viajar no transporte coletivo sem ambiente climatizado, de forma que muito mais que proporcionar conforto, estamos preocupados com a saúde dos passageiros”, completa o prefeito.

Marçal Filho explica que o ideal seria licitar uma nova concessão, mas que diante da burocracia que envolve a licitação do transporte coletivo urbano não existiu outra solução a não ser a prorrogação do atual contrato por 5 anos.

“Esse tipo de licitação é muito complexa, sendo necessário primeiro licitar uma empresa especializada que, por sua vez, ficaria responsável por licitar a concessão, por isso, optamos pela prorrogação, ao mesmo tempo em que já determinamos ao setor de licitação da Prefeitura de Dourados que inicie os trâmites para uma nova licitação”, avisa o prefeito.

*Com informações da Assecom