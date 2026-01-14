Prefeito assina adesão para construção do centro oncológico para tratamentos de alta complexidade no HU em Dourados

Em breve, Dourados, contará com um Cacon (Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) no HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados). Esse foi o compromisso firmado hoje durante uma reunião entre o prefeito Marçal Filho, o secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, o superintendente Hermeto Macario Amin Paschoalick, a vice-reitora e reitora em exercício da UFGD, Cláudia Gonçalves de Lima, e a gerente-administrativa do HU, Danielly Vieira Capoano.

De acordo com superintendente Hermeto Marcario, a construção do Centro de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia já está no planejamento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), da Universidade Federal da Grande Dourados e do Ministério da Saúde. “Nossa expectativa é que a licitação do projeto técnico e da obra ocorra ainda no primeiro semestre deste ano, com a construção de toda estrutura sendo concluída em 36 meses, quando Dourados passará a oferecer tratamento integral aos pacientes com câncer”, informou.

O superintendente ainda explica que o planejamento institucional de implantação do Centro, de forma a contemplar toda a linha de cuidado oncológico, prevê a construção de um novo bloco no HU com 60 leitos de internação e laboratório de anatomia patológica, além da ampliação dos centros cirúrgicos. “Esse planejamento é um desdobramento do Plano Diretor Estratégico PDE 2024-2028 do Hospital Universitário e está alinhado ao objetivo estratégico da rede Ebserh em ampliar e qualificar a participação na rede nacional de cuidados oncológicos”, ressalta.

Já o prefeito Marçal Filho reafirmou o compromisso da Prefeitura com o Sistema Único de Saúde (SUS) e ressaltou que o Centro de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia do HU/UFGD vai acabar com o tratamento fracionado do câncer, ou seja, o paciente receberá todo suporte, desde o diagnóstico até a cura da doença, num mesmo ambiente, sem precisar viajar para outros Estados em busca de melhores condições oncológicas. “Será um marco importante para nossa cidade e, como Gestor Pleno do SUS, tenho um grande orgulho em afirmar que a Prefeitura será parceira do HU/UFGD nesse projeto”, ressaltou.

O Cacon será uma unidade hospitalar com infraestrutura adequada à prestação de assistência de alta complexidade para o diagnóstico e tratamento completo de todos os tipos de cânceres. Quando estiver em funcionamento, após a construção do bloco que vai abrir a estrutura oncológica, o paciente encontrará num mesmo lugar desde o diagnóstico, até a cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia, oncologia clínica, hematologia, oncologia pediátrica, medidas de suporte, como controle da dor, reabilitação e cuidados paliativos.

A gerente-administrativa Danielly Capoano, destaca a importância da Prefeitura de Dourados nesse projeto. “Tendo em vista, que o HU/UFGD integra a rede SUS, para o prosseguimento do projeto de implantação é necessária a formalização da manifestação de interesse do Gestor SUS, que foi assinada pelo prefeito e pelo secretário de Saúde”.

O projeto prevê a construção de nova estrutura física dedicada ao serviço, anexa a estrutura existente do hospital, com o planejamento de contratação na modalidade integrada, que contempla a elaboração dos projetos e execução integral da edificação. “A partir da manifestação formal de interesse do gestor do SUS, no caso a Prefeitura de Dourados, o planejamento será submetido à apreciação das Diretorias da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e, uma vez obtida a aprovação institucional e confirmada a disponibilidade orçamentária, será possível viabilizar a contratação da obra ainda este ano”, analisa Hermeto.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Entre 2019 e 2024, dos 23.300 pacientes da macrorregião Cone Sul que precisaram de atendimento hospitalar oncológico, 8.681 (37%) foram atendidos no Paraná e 1.900 (8%.) em São Paulo, totalizando 10.581 pacientes (45%) que se deslocaram para estes Estados. O fluxo interestadual persiste em procedimentos ambulatoriais. Entre os residentes do Cone Sul, no período acima referenciado, 46% das sessões de quimioterapia foram realizadas fora do Estado de Mato Grosso do Sul. A radioterapia apresenta padrão semelhante ao da quimioterapia. Entre os residentes do Cone Sul, 51% foram realizadas fora do Estado do Mato Grosso do Sul.

ENSINO E PESQUISA

Como Hospital Universitário vinculado à UFGD e à rede Ebserh, o HU-UFGD desempenha papel estratégico na formação de profissionais de saúde e no desenvolvimento científico regional. A implantação do Cacon ampliará de forma significativa os cenários de ensino para graduação, residências médicas e multiprofissionais, educação permanente e especializações, com destaque para a futura criação de residências em Oncologia Clínica, Cirúrgica e Multiprofissional.

No campo da pesquisa, o serviço viabilizará o fortalecimento do Centro de Pesquisa Clínica do hospital, com a realização de estudos clínicos, observacionais e translacionais em oncologia, ampliando o acesso da população a protocolos inovadores, promovendo a produção de conhecimento científico e contribuindo diretamente para a qualificação da assistência prestada no âmbito do SUS. (Com informações da Assecom)