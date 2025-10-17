Prefeito de Dourados anuncia consultas com neuropediatra na rede pública

O prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), anunciou em uma transmissão pelas redes sociais, que pela primeira vez, a prefeitura contará com atendimento de um neuropediatra especializado em crianças pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Em Dourados, nunca nós tivemos um neuropediatra atendendo pela prefeitura. Nós já tivemos, alguns anos atrás, um neurologista que atendia as crianças, mas nunca um especialista na área. Essa é a primeira vez na história de Dourados que nós estamos conseguindo isso”, afirmou

Ao lado do médico credenciado, o professor e doutor Emerson Henklain Ferruzzi, profissional com 20 anos de experiência na área e docente da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e do secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, que frisou que a Unidade Básica de Saúde é a ‘porta de entrada’ para encaminhar para o atendimento com neuropediatra, assim como acontece em outras especialidades médicas.

“Esse serviço que a prefeitura está implantando hoje nos ajudar a ser referência já nos próximos meses e vale ressaltar que temos na nossa rede também os pediatras, os médicos generalistas, além de profissionais de psicologia, da fisioterapia, da psiquiatria, enfermagem, entre outros, bem como toda a nossa equipe multidisciplinar e todos serão importantes para que a gente leve atendimento integral à população”, ressaltou.

Os atendimentos serão realizados na clínica em que o neuropediatra Emerson Henklain Ferruzzi presta serviços, na área central da cidade. O espaço é amplo, climatizado e acolhedor. Posteriormente, a intenção é implementar o serviço na Policlínica de Atendimento Infantil (PAI).

Até o ano de 2021, as crianças que precisavam deste tipo atendimento passavam por acompanhamento com neurologista. Em 2024, o atendimento com neuropediatra foi disponibilizado de forma limitada, somente na modalidade teleatendimento.

Segundo a Prefeitura, ainda no mês de outubro será realizada uma força-tarefa para atender 80 pacientes e, posteriormente a média de 100 por mês a partir de novembro.

Dr. Emerson destacou o impacto positivo da medida adotada pelo prefeito não só para as crianças, que serão atendidas, mas para a família em um todo. “A cidade carece dessa especialidade e se você ajudar uma criança com uma necessidade especial, você ajuda todo o núcleo dessa família, você melhora a qualidade de vida desta criança e de todas estas pessoas, que muitas vezes não estavam conseguindo administrar a situação de uma forma correta”, explica Emerson Ferruzzi. “Vai ser muito gratificante ajudar pessoas que não têm condições de pagar um acompanhamento particular”, completa.