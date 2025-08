Prefeito de Itaporã fala de desafios da gestão publica e avanços da gestão

O Programa Microfone Aberto segue ouvindo os prefeitos da região da Grande Dourados e, nesta segunda-feira (04), foi a vez de Tiago Carbonaro (PP), eleito prefeito de Itaporã com 7.008 votos, representando 57,10% dos votos válidos.

Com 41 anos, casado e pais de dois filhos, o empresário e produtor rural relata que sempre teve o sonho de ser prefeito do município, entretanto, essa foi sua primeira vez na disputa por um cargo público.

O prefeito fez uma leitura dos seis primeiros meses de mandato, os quais ele considera desafiadores. “Pegamos a cidade em uma situação um pouco desorganizada, mas traçamos metas, propus alguns desafios aos nossos gestores e estamos conseguindo alcançar todos, atendendo o que a população esperava da nossa administração”, disse.

Segundo ele a saúde e educação são os principais desafios e as prioridade da gestão. A Saúde, inclusive, é um dos pontos que mais registraram avanço, com destaque a volta do atendimento ginecológico no município, serviço que estava em falta e voltou a funcionar nesta segunda (4/8).

“Também iniciamos a realização de pequenas cirurgias para desafogar a rede pública de saúde. Claro, são coisas básicas, os procedimentos mais delicados são encaminhados para grandes centros, como Dourados, mas o básico estamos conseguindo realizar”, afirma.

Já na área da educação, a primeira ação realizada foi a manutenção e forma dos prédios públicos, para que estivessem em condições de receber os alunos. Ainda nesse ano a prefeitura deve iniciar uma grande reforma e ampliação de uma das cinco escolas municipais. O objetivo é concluir o feito em todas as unidades até o fim do mandato.

Tiago Carbonaro ainda destaca a força tarefa realizada para organizar o pátio de maquinas e o trabalho de recuperação das estradas rurais, indispensáveis para o escoamento dos grãos e atender a pulação da região, com conforto e segurança.

O prefeito também fala sobre o avanço que tem conseguido com o bom relacionamento e parceria com o Governo do Estado e a senadora Tereza Cristina (PP).

Confira a entrevista na íntegra: