Prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, fala sobre gestão e resultados

O Prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, participou do Programa Microfone Aberto desta sexta-feira (14) e contou sobre o que norteou a gestão do primeiro mandato como prefeito da cidade localizada a 60 km de Dourados e sobre os resultados que o levaram a ser reeleito com 83,6% dos votos nas eleições de 2024.

Aos 29 anos, o chefe do Executivo de Rio Brilhante foi o primeiro de Mato Grosso do sul a trocar de partido após assumir o novo mandato. Ele deixou o MDB e se filiou ao PP, da senadora Tereza Cristina.