Prefeito deverá explicar em audiência uso de bens em nome de traficante

A Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul agendou para o dia 9 de outubro uma audiência de instrução que pode definir os rumos do processo contra Juliano Ferro Barros Donato, de 42 anos, prefeito de Ivinhema, cidade há 116 km de Dourados. Ele é réu por falsidade ideológica eleitoral e ocultação de patrimônio, acusado de utilizar uma residência e veículos de luxo registrados em nome de um investigado por tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, o prefeito teria deixado de declarar à Justiça Eleitoral os bens que utilizava, entre eles uma casa avaliada em cerca de R$ 750 mil e duas caminhonetes de alto valor que juntas somam mais de R$ 1 milhão. A acusação alega que tais omissões configuram ocultação de patrimônio e manipulação da declaração de bens exigida para registro de candidatura.

Em depoimento à Polícia Federal, Juliano Ferro admitiu que comprou os veículos “no fiado” e alegou que ainda deve cerca de R$ 400 mil de um deles. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral manteve o prefeito como réu após rejeitar pedido de absolvição sumária da defesa, argumentando que a acusação descreveu com detalhes os fatos e que há indícios suficientes para proceder com investigação e eventual julgamento.