DINHEIRO EM CONTA

Prefeitura antecipa salário de dezembro para servidores de Dourados

Jhonatan Xavier

Salário foi antecipado em Dourados / Foto: A. Frota/Divulgação
Salário foi antecipado em Dourados / Foto: A. Frota/Divulgação

A Prefeitura de Dourados antecipou o pagamento dos salários dos 9424 servidores municipais, que amanheceram nesta quarta-feira, dia 24 de dezembro, com o dinheiro na conta.

Segundo as informações da Prefeitura, o pagamento acontece 8 dias antes de acabar o mês e 15 dias antes do 5º dia útil de janeiro, prazo limite para depósito de salários dos trabalhadores.

A folha salarial bruta de dezembro ficou em R$ 64.339.043,30, que acrescida dos encargos patronais de R$ 8.640.496,35, chega a R$ 72.979.545,65, reafirmando o compromisso da atual gestão em pagar os salários antecipados mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura de Dourados.

Ainda segundo as informações, a Prefeitura de Dourados depositou 3 folhas num período de 27 dias, sendo os salários de novembro, no total bruto de R$ 70.256.952,56, que foram pagos no dia 27 do mês de referência, o 13º salário, no total bruto de R$ 61.574.587,87, que foi pago no dia 10 de dezembro e agora os salários de dezembro, no total bruto de 72.979.545,65, ou seja, em menos de um mês, o município injetou mais de R$ 203 milhões na economia local. “Espero que, assim como os servidores da Prefeitura de Dourados, todos os douradenses tenham um feliz Natal, com muita paz, harmonia e felicidade”, finaliza o prefeito de Dourados, Marçal Filho.

