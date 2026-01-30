Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ECONOMIA

Prefeitura antecipa pagamento do salário de janeiro dos servidores de Dourados

Kátia Kuratone

A folha salarial bruta de janeiro ficou em R$ 52.827.912,53, que acrescida dos encargos patronais de R$ 6.887.778,42, chega a R$ 59.673.376,84. (Foto: Assecom)
A folha salarial bruta de janeiro ficou em R$ 52.827.912,53, que acrescida dos encargos patronais de R$ 6.887.778,42, chega a R$ 59.673.376,84. (Foto: Assecom)

A Prefeitura de Dourados antecipou o pagamento dos salários dos servidores municipais, que começou ser creditado na conta na tarde desta sexta-feira (30). Segundo a assessoria, o depósito acontece 8 dias antes do 5º dia útil de fevereiro, prazo limite para pagamento dos salários.

Ao longo do primeiro ano gestão Marçal Filho, os salários sempre foram depositados dentro do mês de referência, reafirmando a política de valorização da categoria que tem sido fundamental para que os serviços públicos cheguem à população douradense.

A folha salarial bruta de janeiro ficou em R$ 52.827.912,53, que acrescida dos encargos patronais de R$ 6.887.778,42, chega a R$ 59.673.376,84.

“Importante destacar que a valorização não ocorre apenas com pagamento antecipado, dentro do mês de referência, mas também com a capacitação contínua dos nossos servidores, recomposição salarial e aumento real de salários, como fizemos no primeiro ano da nossa gestão”, ressalta Marçal Filho, que também voltou a lembrar que as dificuldades financeiras do município têm exigido muita criatividade da gestão para honrar os compromissos.

“Temos que seguir firme no nosso propósito de garantir qualidade de vida para a população e, ao mesmo tempo, assegurar que os servidores municipais, que estão comprometidos com o serviço público de qualidade, tenham a segurança de receber os salários dentro do mês de referência”, finaliza Marçal Filho.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos