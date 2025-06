Prefeitura antecipa salários de 9.338 servidores em Dourados

Os 9.338 servidores municipais de Dourados receberam os salários do mês de junho na conta nesta sexta-feira (27). Repetindo o que já havia ocorrido nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio quando o município antecipou o pagamento.

O depósito da folha bruta de R$ 72.219.390,30, que acrescida dos encargos patronais de R$ 9.932.914,38, chega a R$ 82.152.304,70, acontece 11 dias antes do 5º dia útil de julho. “A exemplo dos meses anteriores, não foi fácil depositar os salários dentro do mês de referência, sobretudo porque nosso município sente na pele o que está acontecendo hoje em todo o Brasil com a queda na arrecadação e o aumento das despesas correntes”, enfatiza o prefeito Marçal Filho.

A secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, apresentou a situação da arrecadação municipal aos demais secretários durante reunião com todo primeiro escalão na tarde de quinta-feira (26) revelando um quadro preocupante com a queda acentuada na arrecadação nos últimos meses em comparação com o mesmo período do ano passado. “A situação não está nada confortável, mas nossa equipe provisiona cada dia um pouco para quando chegar no final do mês os recursos estarem garantidos para o pagamento dos servidores”, ressalta.

Já o prefeito Marçal Filho enfatiza que o pagamento do salário dos servidores dentro do mês de referência é prioridade para a atual gestão e que a equipe manterá todos os esforços para seguir assim durante todo o governo. “Pagar o salário de quem trabalha não é favor, mas sim obrigação”, destaca. “Nossa expectativa é que o servidor sentindo-se valorizado preste serviços cada vez melhores ao contribuinte”, finaliza.

*Com informações da Assecom