Prefeitura de Caarapó instala Comitê de Gerenciamento de Crise, após temporal  

A Prefeitura de Caarapó instalou um Comitê de Gerenciamento de Crise para coordenar ações emergenciais, após o forte temporal que atingiu a cidade e deixou sete famílias desalojadas. O volume de 100 milímetros de chuva em menos de 40 minutos superou a capacidade de drenagem e provocou alagamentos em diversos bairros da cidade localizada a 52 km de Dourados.

Conforme informado pela prefeita de Caarapó, Professora Lurdes Portugal (PL), à Rádio Massa FM de Dourados, na manhã desta terça-feira (2), foi decretado Situação de Emergência na cidade.

O temporal teve início por volta das 15h30 e durou cerca de 40 minutos, registrando 110 mm, que superou a capacidade de drenagem. Diversas casas e comércios foram invadidos pela água que rapidamente tomou boa parte da cidade e levou a prefeitura a instalar um comitê de crise. “Algumas dessas famílias foram abrigadas em um hotel custeado pela prefeitura, são cerca de 10 pessoas, com uma enfermeira para dar assistência a um idoso”, ressalta a prefeita.

Além deles, outras famílias foram acolhidas por familiares e uma optou por permanecer no local e segue acompanhada pelo executivo municipal.

Felizmente, não houve registro de vítimas fatais ou feridos, entretanto, segundo a prefeita, sete famílias ficaram desabrigadas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, diversas pessoas ficaram ilhadas em cômodos de suas casas. As equipes iniciaram a remoção de crianças e idosos para locais seguros e mapearam ruas que registraram nível de água acima do joelho.

Previsão de mais chuva

A previsão para esta terça-feira (2) aponta mais chuva na região, com possibilidade de queda de granizo durante a manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoada a tarde e noite. A previsão de chuva segue até a quarta-feira.