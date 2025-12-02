Veículos de Comunicação
Início Dourados

Temporal

Prefeitura de Caarapó instala Comitê de Gerenciamento de Crise, após temporal  

Kátia Kuratone

Imagens registradas pela população circulam nas redes sociais mostram parte do impactos das fortes chuvas. (Reprodução)
Imagens registradas pela população circulam nas redes sociais mostram parte do impactos das fortes chuvas. (Reprodução)

A Prefeitura de Caarapó instalou um Comitê de Gerenciamento de Crise para coordenar ações emergenciais, após o forte temporal que atingiu a cidade e deixou sete famílias desalojadas. O volume de 100 milímetros de chuva em menos de 40 minutos superou a capacidade de drenagem e provocou alagamentos em diversos bairros da cidade localizada a 52 km de Dourados.

Conforme informado pela prefeita de Caarapó, Professora Lurdes Portugal (PL), à Rádio Massa FM de Dourados, na manhã desta terça-feira (2), foi decretado Situação de Emergência na cidade.

O temporal teve início por volta das 15h30 e durou cerca de 40 minutos, registrando 110 mm, que superou a capacidade de drenagem. Diversas casas e comércios foram invadidos pela água que rapidamente tomou boa parte da cidade e levou a prefeitura a instalar um comitê de crise. “Algumas dessas famílias foram abrigadas em um hotel custeado pela prefeitura, são cerca de 10 pessoas, com uma enfermeira para dar assistência a um idoso”, ressalta a prefeita.

Além deles, outras famílias foram acolhidas por familiares e uma optou por permanecer no local e segue acompanhada pelo executivo municipal.

Felizmente, não houve registro de vítimas fatais ou feridos, entretanto, segundo a prefeita, sete famílias ficaram desabrigadas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, diversas pessoas ficaram ilhadas em cômodos de suas casas. As equipes iniciaram a remoção de crianças e idosos para locais seguros e mapearam ruas que registraram nível de água acima do joelho.

Previsão de mais chuva

A previsão para esta terça-feira (2) aponta mais chuva na região, com possibilidade de queda de granizo durante a manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoada a tarde e noite. A previsão de chuva segue até a quarta-feira.

