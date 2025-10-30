Prefeitura de Dourados antecipa pagamento dos salários dos mais de nove mil servidores

Pelo décimo mês consecutivo, o pagamento dos salários dos 9443 servidores municipais foi antecipado pela Prefeitura de Dourados. O pagamento do salário de outubro acontece dentro do mês de referência e 7 dias antes do 5º dia útil de novembro.

O depósito da folha bruta de R$ 63.637.476,72, que acrescida dos encargos patronais de R$ 8.950.624,99, chega a R$ 72.813.302,81.

Segundo divulgado pela assessoria, o prefeito Marçal reafirma o compromisso da atual gestão em pagar os salários antecipados e segue afirmando que o município está “em tempos de crise financeira”.

“Estamos fazendo um grande esforço não apenas para pagar em dia, mas para depositar os salários antecipadamente, dentro do mês de referência”, enfatiza.

Ainda segundo o prefeito, o desafio da gestão municipal agora é fazer caixa para os salários de novembro, dezembro e o 13º salário dos servidores municipais, ou seja, num espaço de pouco mais de 40 dias a Prefeitura de Dourados vai honrar 3 folhas de pagamento, injetando cerca de R$ 200 milhões no comércio local.

“As próximas semanas serão de muito mais economia em todas as Secretarias Municipais e já determinei aos gestores de cada Pasta que segure os gastos, mantendo exclusivamente as despesas necessárias para o funcionamento da prefeitura e a prestação de serviços ao cidadão”, finalizou Marçal Filho. (Com informações da Assecom)