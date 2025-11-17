Prefeitura de Dourados anuncia pontos de apoio para pagamento do IPTU 2026

Uma rede integrada de pontos de apoio está sendo preparada pela Prefeitura de Dourados para atender os contribuintes que não tiverem acesso aos meios eletrônicos para pagamento do IPTU 2026, que segundo divulgado pela gestão municipal será totalmente digital a partir do ano que vem.

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), escolas municipais, Centros de Educação Infantil, Centros de Referência em Assistência Social, Centro Administrativo Municipal, Central de Atendimento ao Cidadão, Poupa Tempo e outros locais estrategicamente escolhidos vão imprimir os boletos.

De acordo com a Prefeitura, o carnê do IPTU não chegará mais na casa do contribuinte, mas ninguém ficará sem atendimento. “Nossa equipe está trabalhando para colocar cerca de 30 pontos de apoio em funcionamento, onde servidores municipais estarão ligados ao sistema da Secretaria Municipal de Fazenda e poderão imprimir os boletos de pagamento, já com o código QR para que a pessoa consiga pagar através do PIX”, explica Suelen Nunes Venâncio, secretária municipal de Fazenda.

A descentralização, levando o atendimento também aos distritos de Dourados, envolverá ainda a instalação de postos de suporte no Shopping Avenida Center, na Câmara de Vereadores, na Central de Atendimento ao Cidadão, na Prefeitura e no PoupaTempo Dourados.

O público também será atendido pelos canais online como Unidade de Cobrança, pelos telefones 2222-1921 e 98163-0490 (WhatsApp), email [email protected] ; Unidade de Atendimento, pelo telefone 2222-1939 e email [email protected] ; Atendente Virtual DOURA, cujo o número ainda está em desenvolvimento e pelo site da Prefeitura de Dourados, no endereço www.dourados.ms.gov.br e acessar a opção IPTU.

A secretária Suelen Nunes Venâncio ressalta que a decisão de lançar o IPTU Digital foi motivada após um levantamento realizado pela equipe técnica que identificou um gasto de aproximadamente R$ 4 milhões nos últimos quatro anos apenas com a impressão dos carnês de IPTU e envio aos contribuintes através dos Correios. Além disso, constatou-se que 60% dos contribuintes já realizavam o pagamento via PIX, diretamente pelo site da Prefeitura, sem utilizar o boleto físico. Outros 10% dos carnês eram devolvidos pelos Correios por problemas de endereço ou entrega. (Com informações da Assecom)