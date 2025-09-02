Veículos de Comunicação
Prefeitura de Dourados começa remoção de árvores condenadas com risco de queda

Kátia Kuratone

Nesta primeira fase foram identificadas 392 árvores condenadas e 102 tocos que precisam ser removidos. (Fotos: A. Frota)
Começou nesta terça (2), as primeiras ações de supressão de árvores condenadas que apresentam risco de queda e colocam em perigo a segurança de pedestres, veículos e imóveis. Segundo a Prefeitura de Dourados, a primeira remoção aconteceu na Rua Oliveira Marques, na região central da cidade.

Para a execução dos serviços, a administração municipal contratou a empresa especializada Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda. A equipe será responsável pela retirada segura das árvores, trituração de resíduos vegetais, remoção de tocos e destinação adequada do material, além do replantio de espécies nativas, conforme recomenda o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU).

Nesta primeira fase foram identificadas 392 árvores condenadas e 102 tocos que precisam ser removidos. Espécies como flamboyant, alfaneiro e sibipiruna estão entre as que mais aparecem no levantamento realizado sob a supervisão do Instituto de Meio Ambiente.

O prefeito Marçal Filho destacou que essa é a primeira ação estruturada no município com foco na prevenção de acidentes. “Nossa meta é manter uma cidade segura, arborizada e sustentável”, ressaltou o prefeito.

De acordo secretário de Planejamento e diretor-presidente do Instituto Municipal de Meio Ambiente (Imam), Fábio Luis, a prefeitura, em parceria com a empresa, irá plantar o dobro de novas árvores na cidade, cerca de 800 mudas nesta primeira etapa, priorizando espécies nativas e no próprio local de supressão quando possível. “O plantio será iniciado a partir de outubro, período de maior volume de chuvas, garantindo melhores condições de desenvolvimento. Além disso, todo o material triturado será reaproveitado como adubo em projetos sociais atendidos pelo poder público, como por exemplo na Reserva Indígena, promovendo sustentabilidade e economia de recursos”.

Ainda de acordo com ele, em pontos onde as árvores estão próximas à rede elétrica, equipes da Energisa, concessionária de energia, irão acompanhar os serviços para garantir segurança durante a execução. Todas as árvores que serão suprimidas estão devidamente sinalizadas, e a relação completa com os endereços foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (1º de setembro).

