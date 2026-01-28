Prefeitura de Dourados anula edital de professores por "erro em bloco" e faz nova convocação

A Secretaria Municipal de Educação de Dourados anulou, nesta quarta-feira (28), um edital de convocação de professores temporários para atuação nas escolas de tempo integral do município após identificar uma falha na lista de classificação. Conforme a publicação, o problema foi descrito como um erro que suprimiu nomes de candidatos “em bloco”. Por isso, a administração tornou a convocação anterior sem efeito e editou uma nova chamada com cronograma atualizado.

Segundo o material, a convocação anulada era o Edital nº 10/2026/SEMED, publicado em 21 de janeiro, e foi cancelada depois que a Secretaria percebeu que a tabela de classificação divulgada estava incompleta. Essa medida, de acordo com o texto, foi adotada para evitar prejuízos aos profissionais que estavam devidamente classificados. Eles não apareceram no chamamento devido ao problema no processamento da lista.

Novo edital e datas de apresentação

Para substituir a convocação cancelada, a Prefeitura publicou o Edital nº 16/2026/SEMED, que chama candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado citado no texto para apresentação de documentos e formação de cadastro de reserva. As apresentações para esse grupo foram marcadas para 02 e 03 de fevereiro de 2026.

Ao mesmo tempo, a Secretaria informou que há outro processo de convocação em andamento, com datas diferentes. O chamamento do ensino regular, citado como regido pelo Edital nº 15/2026, prevê apresentações já nesta semana, nos dias 29 e 30 de janeiro. O texto alerta para que os candidatos observem com atenção o edital correspondente ao tipo de vaga. Assim, evita-se a perda de prazo por confusão entre as chamadas.

Local e documentos exigidos

As apresentações devem ocorrer presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Pedro Leite de Farias, nº 3805, Parque dos Jequitibás, em Dourados. No ato, os convocados precisam apresentar documento oficial com foto, comprovante de habilitação e os títulos utilizados para pontuação na inscrição. Todos os documentos devem estar em original e cópia legível, conforme descrito.

A Secretaria também destacou que apenas títulos expedidos por instituições e órgãos citados no texto serão aceitos. Além disso, os editais trazem regras rígidas sobre prazos e documentação. Quem não comparecer no dia e horário definidos será desclassificado automaticamente. Informações inexatas ou documentos falsos podem levar à nulidade da participação e responsabilização legal.

No caso do edital referente ao ensino regular, o texto informa ainda que, após receber o termo de atribuição de aulas, o professor deve se dirigir imediatamente à unidade escolhida. Caso contrário, há risco de a contratação ser tornada sem efeito caso não haja apresentação na escola.