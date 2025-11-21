Prefeitura de Juti abre processo seletivo com 39 vagas para professores

Com 39 vagas temporárias, a Prefeitura de Juti – cidade localizada a 90 km de Dourados – anunciou um processo seletivo para atuar na Rede Municipal de Ensino a partir de 2026. As vagas são para cadastro de professores em várias áreas, sendo 37 oportunidades para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência. A carga horária é de até 20 horas semanais, com salário de R$ 2.788,58.

As inscrições serão presenciais nos dias 16 e 17 de dezembro de 2025, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Semece, na Rua Donizete Ferreira da Costa, nº 642.

Só poderá participar quem estiver inscrito na Prova Nacional Docente (PND). Quem não fizer a PND será automaticamente desclassificado. Os candidatos devem entregar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e títulos em envelope aberto.

A seleção será feita com a nota da PND e a pontuação da prova de títulos. Em caso de empate, serão considerados o tempo de trabalho no magistério municipal, a nota da PND e a idade.

O edital completo está disponível no Diário Oficial da Assomasul, publicado em 24 de junho de 2025, a partir da página 173.