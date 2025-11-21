Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Oportunidade

Prefeitura de Juti abre processo seletivo com 39 vagas para professores

Kátia Kuratone

São 37 oportunidades para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência. A carga horária é de até 20 horas semanais, com salário de R$ 2.788,58. (Foto: Divulgação)
São 37 oportunidades para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência. A carga horária é de até 20 horas semanais, com salário de R$ 2.788,58. (Foto: Divulgação)

Com 39 vagas temporárias, a Prefeitura de Juti – cidade localizada a 90 km de Dourados – anunciou um processo seletivo para atuar na Rede Municipal de Ensino a partir de 2026. As vagas são para cadastro de professores em várias áreas, sendo 37 oportunidades para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência. A carga horária é de até 20 horas semanais, com salário de R$ 2.788,58.

As inscrições serão presenciais nos dias 16 e 17 de dezembro de 2025, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Semece, na Rua Donizete Ferreira da Costa, nº 642.

Só poderá participar quem estiver inscrito na Prova Nacional Docente (PND). Quem não fizer a PND será automaticamente desclassificado. Os candidatos devem entregar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e títulos em envelope aberto.

A seleção será feita com a nota da PND e a pontuação da prova de títulos. Em caso de empate, serão considerados o tempo de trabalho no magistério municipal, a nota da PND e a idade.

O edital completo está disponível no Diário Oficial da Assomasul, publicado em 24 de junho de 2025, a partir da página 173.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos