Prefeitura de Naviraí divulga edital de processo seletivo com salários até R$ 4,9 mil

A Prefeitura de Naviraí divulgou o processo seletivo com diversas oportunidades com salários de até R$ 4,9 mil. O certame visa provimento de cargos por tempo determinado para integrar a equipe do SESMT.

Dentre as oportunidades estão para Técnico em Segurança do Trabalho, com remuneração mensal de R$ 2.484,58. Para concorrer é preciso ter nível técnico na área, registro no Ministério do Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação A/B.

Outra oportunidade disponibilizada é a de Técnico em Enfermagem, cujo principal requisito é ter nível técnico na área. O cargo também exige registro no COREN e conta com R$ 2.880,48 por mês.

Os contratados nessas duas funções irão trabalhar em jornadas de 40h por semana. Já o terceiro cargo, de Assistente Social, tem carga horária de 30h de serviço semanal, com pagamento de R$ 4.928,71 mensais.

Mais informações podem ser acessadas no Diário Oficial na edição do dia 11/04, a partir da página 351.