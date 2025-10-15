Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

EMENDA PIX

Prefeitura de Vicentina entra na mira do STF por desaparecimento de verba

Jhonatan Xavier

Prefeitura não soube informar destino do dinheiro arrecadado na venda dos veículos / Foto: Divulgação
Prefeitura não soube informar destino do dinheiro arrecadado na venda dos veículos / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Vicentina, há 53km de Dourados, entrou na mira do Supremo Tribunal Federal (STF) em razão de suspeitas sobre o desaparecimento de recursos provenientes das chamadas “emendas Pix”, destinadas por parlamentares ao município. O caso foi revelado após apurações envolvendo a compra e posterior venda de veículos adquiridos com esse tipo de repasse sem que houvesse transparência ou prestação de contas.

Os veículos foram comprados em 2022 por aproximadamente R$ 63,9 mil cada, com recursos federais executados sem identificação clara da destinação. Posteriormente, foram vendidos em leilão, mas sem que o município explicasse como os valores resultantes da venda foram utilizados.

Em 2024 auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) foram designados para vistoriar a administração municipal e verificar a aplicação dos recursos. No entanto, ao chegarem à prefeitura, descobriram que a documentação referente aos leilões e aos valores arrecadados estava ausente ou não foi apresentada pela gestão municipal.

A atual gestão, afirmou que não conseguiu identificar para onde os recursos foram, alegando falhas de transparência da gestão anterior, chefiada por Marcos Bennetti (PSDB). O ex-prefeito, segundo a administração atual, não deixou registros confiáveis sobre os leilões ou uso dos valores.

O STF já havia determinado mudanças para aumentar o controle e a transparência nas transferências via “emendas Pix”, justamente para evitar que os recursos circulassem entre contas diferentes sem rastreamento preciso.

Os veículos eram destinados para o transporte de pacientes da zona rural até unidades de saúde da área urbana.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos