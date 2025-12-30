Prefeitura define empresa responsável pela reforma do Teatro Municipal

Foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial do Município desta segunda-feira (29) a homologação do processo licitatório para a reforma e revitalização do Teatro Municipal de Dourados. A empresa vencedora foi a Malbec Engenharia de Obras Ltda., com sede em Curitiba (PR).
Conforme a publicação, a empresa foi contratada com o objetivo de “execução de obras para revitalização e reforma com aquisição de equipamentos” para o local, com custo previsto de R$ 9.297.000,00. Parte dos recursos serão destinados através do contrato de empréstimo junto ao Fonplata (Fundo Financiamento para Desenvolvimento da Bacia do Prata) e também da União, através de um convênio com o Ministério do Turismo, além de uma contrapartida da prefeitura de Dourados.
Fechado há anos por problemas estruturais e parte da estrutura condenada, o Teatro Municipal de Dourados foi inaugurado em 1998, com capacidade para 420 pessoas, sendo um dos principais espaços culturais da cidade. Ao longo de mais de duas décadas, recebeu apresentações de dança, teatro, música, cinema e diversos eventos artísticos.