Prefeitura define empresa responsável pela reforma do Teatro Municipal

Foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial do Município desta segunda-feira (29) a homologação do processo licitatório para a reforma e revitalização do Teatro Municipal de Dourados. A empresa vencedora foi a Malbec Engenharia de Obras Ltda., com sede em Curitiba (PR).

Conforme a publicação, a empresa foi contratada com o objetivo de “execução de obras para revitalização e reforma com aquisição de equipamentos” para o local, com custo previsto de R$ 9.297.000,00. Parte dos recursos serão destinados através do contrato de empréstimo junto ao Fonplata (Fundo Financiamento para Desenvolvimento da Bacia do Prata) e também da União, através de um convênio com o Ministério do Turismo, além de uma contrapartida da prefeitura de Dourados.