Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

MAIS DE R$ 9 MILHÕES

Prefeitura define empresa responsável pela reforma do Teatro Municipal

Jhonatan Xavier

Empresa vencedora tem sede no Paraná / Foto: Arquivo/O Progresso/Reprodução
Empresa vencedora tem sede no Paraná / Foto: Arquivo/O Progresso/Reprodução

Foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial do Município desta segunda-feira (29) a homologação do processo licitatório para a reforma e revitalização do Teatro Municipal de Dourados. A empresa vencedora foi a Malbec Engenharia de Obras Ltda., com sede em Curitiba (PR).

Conforme a publicação, a empresa foi contratada com o objetivo de “execução de obras para revitalização e reforma com aquisição de equipamentos” para o local, com custo previsto de R$ 9.297.000,00. Parte dos recursos serão destinados através do contrato de empréstimo junto ao Fonplata (Fundo Financiamento para Desenvolvimento da Bacia do Prata) e também da União, através de um convênio com o Ministério do Turismo, além de uma contrapartida da prefeitura de Dourados.

Notícias Relacionadas

Fechado há anos por problemas estruturais e parte da estrutura condenada, o Teatro Municipal de Dourados foi inaugurado em 1998, com capacidade para 420 pessoas, sendo um dos principais espaços culturais da cidade. Ao longo de mais de duas décadas, recebeu apresentações de dança, teatro, música, cinema e diversos eventos artísticos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos