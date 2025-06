Prefeitura disponibiliza ônibus gratuito para a 46ª Festa Junina de Dourados

A partir de hoje, a Prefeitura de Dourados vai disponibilizar transporte gratuito para que a população possa aproveitar a 46ª Festa Junina. O evento acontece de hoje a domingo, no Centro de Convenções Antônio Tonnani.

O itinerário do ônibus que ficará disponível gratuitamente abrangerá os bairros do Jóquei Clube (com saída em frente a Casa da Criança Feliz), a região dos bairros Dioclécio Artuzi, Harrison de Figueiredo (com saída em frente ao posto de gasolina Manga Rosa), Jardim Guaicurus (saída em frente ao Ceim Pedro da Silva Mota), pontos da avenida Coronel Ponciano, pontos da Avenida Marcelino Pires e com destino final no Centro de Convenções.

Na sexta-feira (13), o horário de saída do ônibus do ponto de partida inicial (Jóquei Clube) será às 19h. No sábado (14), o horário de saída do ônibus do ponto de partida inicial (Jóquei Clube), será às 18h30.

Já no domingo (15), o horário de saída do ônibus do ponto de partida inicial (Jóquei Clube) será às 16h. Em todos os dias, o horário de retorno do transporte passando pela mesma rota inicial, será às 23h30.

*Com informações da Assecom