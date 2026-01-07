Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Nota de pesar

Prefeitura e Câmara divulgam pesar pelo falecimento do ex-vereador Paulo Falcão

Kátia Kuratone

O ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, 80, morreu nesta quarta-feira (7), em Dourados. Ele estava internado no Hospital Mackenzie. (Foto: Divulgação)
O ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, 80, morreu nesta quarta-feira (7), em Dourados. Ele estava internado no Hospital Mackenzie. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Dourados e a Câmara Municipal divulgaram notas de pesar pelo falecimento do professor de Educação Física e ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, o Paulinho Falcão. Aos 80 anos, ele morreu na manhã desta quarta-feira (7). Falcão estava internado no Hospital Mackenzie em tratamento de saúde.

Paulo Falcão atuou como vereador por três mandatos na Câmara Municipal de Dourados, nos períodos de 1983 a 1986 e de 1997 a 2004 — sendo dois mandatos consecutivos —, deixando relevantes contribuições para o desenvolvimento do município e para o fortalecimento do Poder Legislativo.

Ainda exerceu ainda o cargo de secretário estadual de Desporto e Lazer no governo Marcelo Miranda (1987–1990), foi coordenador do Programa Vale Renda durante a gestão do ex-governador André Puccinelli e atuou na assessoria parlamentar de diversos mandatos ao longo das últimas décadas.

Também atuou na Comunicação e foi um dos fundadores do jornal Diário do Povo, um dos mais influentes impressos diários de Mato Grosso do Sul.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos