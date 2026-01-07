Prefeitura e Câmara divulgam pesar pelo falecimento do ex-vereador Paulo Falcão

A Prefeitura de Dourados e a Câmara Municipal divulgaram notas de pesar pelo falecimento do professor de Educação Física e ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, o Paulinho Falcão. Aos 80 anos, ele morreu na manhã desta quarta-feira (7). Falcão estava internado no Hospital Mackenzie em tratamento de saúde.

Paulo Falcão atuou como vereador por três mandatos na Câmara Municipal de Dourados, nos períodos de 1983 a 1986 e de 1997 a 2004 — sendo dois mandatos consecutivos —, deixando relevantes contribuições para o desenvolvimento do município e para o fortalecimento do Poder Legislativo.

Ainda exerceu ainda o cargo de secretário estadual de Desporto e Lazer no governo Marcelo Miranda (1987–1990), foi coordenador do Programa Vale Renda durante a gestão do ex-governador André Puccinelli e atuou na assessoria parlamentar de diversos mandatos ao longo das últimas décadas.

Também atuou na Comunicação e foi um dos fundadores do jornal Diário do Povo, um dos mais influentes impressos diários de Mato Grosso do Sul.