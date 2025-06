Prefeitura informa que serviços online ficarão indisponíveis por 8 horas

É Lei

Supermercados devem disponibilizar carrinhos adaptados em MS

Publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (25), a Lei 6.437, de 7 de junho de 2025 determina que os supermercados e hipermercados localizados em Mato Grosso do Sul disponibilizem carrinhos de compras adaptados para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A Lei é de autoria da deputada estadual douradense Lia […]