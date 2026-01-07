Veículos de Comunicação
Início Dourados

LIMPEZA

Prefeitura notifica proprietários para limpeza de terrenos baldios em Dourados

Kátia Kuratone

O descumprimento poderá implicar na aplicação de multa e resultar na execução da limpeza pela própria prefeitura, com posterior cobrança do custo ao proprietário, acrescida de 10% a título de taxa administrativa. (Foto: A. Frota)
O descumprimento poderá implicar na aplicação de multa e resultar na execução da limpeza pela própria prefeitura, com posterior cobrança do custo ao proprietário, acrescida de 10% a título de taxa administrativa. (Foto: A. Frota)

Foi publicado nesta quarta-feira (7), no Diário Oficial do Município, o Edital de Notificação de Roçada e Limpeza de Terrenos Baldios nº 001/2026. O comunicado convoca os proprietários de imóveis não edificados a realizarem, obrigatoriamente, a roçada e a limpeza de áreas localizadas no perímetro do município.

Segundo a Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), os responsáveis têm prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data de publicação, para executar os serviços.

O descumprimento poderá  implicar na aplicação de multa e  resultar na execução da limpeza pela própria prefeitura, com posterior cobrança do custo ao proprietário, acrescida de 10% a título de taxa administrativa. Em casos de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

O edital é assinado por Angelo Augusto Gomes dos Santos, secretário-adjunto de Serviços Urbanos. “É fundamental que cada proprietário faça a sua parte para evitar transtornos à coletividade”, destacou.

Segundo ele, a iniciativa busca preservar a limpeza e a organização da cidade, especialmente diante do crescimento acelerado da vegetação provocado pelas chuvas recentes. Angelo Augusto informou ainda que a administração municipal mantém uma força-tarefa permanente para a roçada e limpeza de áreas públicas, como unidades de saúde, escolas, praças e demais logradouros. As equipes estão distribuídas por diferentes regiões e atuam de forma escalonada e gradativa, conforme planejamento da secretaria.

As penalidades estão previstas na Lei Municipal nº 1.067, de 28 de dezembro de 1979, que institui o Código de Posturas do Município. O artigo 170 determina que os proprietários mantenham os terrenos limpos, livres de mato, lixo, detritos ou qualquer substância que comprometa a higiene pública ou a estética urbana.

Já o artigo 174 estabelece que, após notificação e esgotado o prazo sem regularização, o imóvel é considerado em desacordo, autorizando o poder público a executar o serviço e a cobrar os valores correspondentes, com os acréscimos legais.

