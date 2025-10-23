Prefeitura segue sob investigação por fraudes em contratações

A prefeitura de Itaporã, cidade há 17 km de Dourados, está sob investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) que deflagou a Operação ‘Fake Cloud’ na manhã desta quinta-feira (23) para apurar um esquema fraudulento na contratação de empresa que presta serviço de backups.

Segundo as informações policiais, são cumpridos três mandados para prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão. Os locais onde ocorrem as ações não foram divulgados.

A operação apura crimes de organização criminosa, fraude em contratações públicas, corrupção ativa e passiva. Além de Itaporã, são investigados os municípios de Corumbá e Campo Grande. Segundo o MPMS, policiais militares do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e Gaeco (Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado), foram às ruas para o cumprimento das determinações.

De acordo com as informações, um grupo criminoso estruturado atua fraudando processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo Municipal de Itaporã, desde 2022.

Empresários e agentes públicos realizavam negociações consideradas ilícitas e através delas, diversos processos foram simulados e direcionados para beneficiar determinada empresa, mediante propostas fictícias e exigências técnicas previamente elaboradas para restringir a concorrência. O papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida a constantes recebimentos de vantagens indevidas.