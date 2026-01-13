Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Prefeitura vai contratar 3 mil vagas na Educação Infantil de Dourados para ano letivo de 2026

Kátia Kuratone

Lar Santa Rita terá 300 vagas disponíveis para atender alunos designados em convênio com a Prefeitura de Dourados. (Foto: A. Frota)
Lar Santa Rita terá 300 vagas disponíveis para atender alunos designados em convênio com a Prefeitura de Dourados. (Foto: A. Frota)

Estão confirmadas a aquisição de 3 mil vagas na Educação Infantil para o ano letivo de 2026, segundo divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A iniciativa, autorizada e homologada pelo prefeito Marçal Filho, tem como objetivo ampliar o acesso à educação infantil em tempo parcial e reduzir a fila de espera por vagas no município. “A determinação do prefeito é para que a Rede Municipal de Ensino concentre todos os esforços para que nenhuma criança fique fora da sala de aula e essas 3 mil vagas serão fundamentais para isso”, explica Nilson Francisco da Silva, secretário municipal de Educação.

As contratações ocorreram por meio de chamada pública que credenciou entidades, associações e instituições particulares de ensino aptas a atender a rede municipal. As 3 mil vagas estão distribuídas entre 20 instituições educacionais de Dourados, fortalecendo a rede de atendimento e garantindo mais oportunidades para crianças de 0 a 5 anos. As vagas contratadas serão preenchidas após a designação dos alunos matriculados nas escolas municipais e nos Centros de Educação Infantil da Prefeitura de Dourados. 

O investimento total é de R$ 17.325.000,00, com recursos da Secretaria Municipal de Educação destinados à implementação e manutenção da Educação Infantil. “A aquisição dessas 3 mil vagas reforça o compromisso da administração municipal com a primeira infância, assegurando o direito à educação, promovendo o desenvolvimento integral das crianças e trazendo mais tranquilidade às famílias douradenses”, enfatiza Nilson Francisco da Silva.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Dourados atende cerca de 34 mil estudantes, distribuídos em 46 escolas, 39 Centros de Educação Infantil e unidades conveniadas.

Pré-matrículas

A Semed informou que na segunda (12) foram contabilizadas 3.589 pré-matrículas nos Centros de Educação Infantil (Ceims) e 4.706 nas escolas municipais. O primeiro período de pré-matrícula para a Rede Municipal segue até o dia 16, com a divulgação da primeira designação dos estudantes prevista para segunda-feira (19). A efetivação das matrículas ocorrerá entre 20 e 23 de janeiro.

O segundo período de inscrições será realizado de 20 a 23 de janeiro, com nova designação em 26 de janeiro e efetivação das matrículas entre 27 e 30 de janeiro. O início do ano letivo está previsto para 9 de fevereiro.

Para a pré-matrícula, é obrigatório indicar as opções de Ceim ou escola municipal de preferência, além do ano que o estudante irá cursar. A distribuição das vagas seguirá critérios estabelecidos em edital, priorizando situações de vulnerabilidade social, vínculo de irmãos na mesma unidade escolar e outros requisitos definidos pela Semed.

A pré-matrícula deve ser feita, preferencialmente, pela internet, no portal oficial do município, na opção Matrícula Digital. Para quem não tem acesso à internet ou encontra dificuldades no sistema, a Prefeitura oferece atendimento presencial no auditório do Paço Municipal, na Rua Coronel Ponciano, nº 1700, Parque dos Jequitibás, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As unidades da Rede Municipal também realizam atendimento, das 7h30 às 13h30. (Com informações da Assecom)

