Presidente da Aced entrega demandas à ministra Simone Tebet

Durante sua visita a Dourados na última sexta-feira (14), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, recebeu um ofício da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced) solicitando apoio para pautas voltadas ao setor empresarial. O documento foi entregue pelo presidente da entidade, Paulo Roberto Campione.

A principal demanda apresentada pela ACED é a elevação dos limites de faturamento do Simples Nacional. A proposta sugere aumentar o teto anual para Microempreendedores Individuais (MEI) de R$ 81 mil para R$ 150 mil, para Microempresas (ME) de R$ 360 mil para R$ 600 mil e para Empresas de Pequeno Porte (EPP) de R$ 4,8 milhões para R$ 7 milhões.

“Sabemos que essa questão não é de competência direta da ministra, mas reconhecemos sua relevância política e contamos com seu apoio para levar essa pauta adiante”, afirma Campione.

A ministra Simone Tebet se comprometeu a encaminhar o pedido ao Ministério da Fazenda e a apoiar a causa dentro do governo federal. “Estou à disposição para servir ao Mato Grosso do Sul, servindo ao Brasil”, ressalta.

A entrega do ofício ocorreu durante a agenda oficial da ministra na cidade, que incluiu a inauguração de obras e a assinatura para licitação da construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Dourados.

Na ocasião, a diretoria da Aced também conversou com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, sobre a urgência da retomada das atividades no Aeroporto.