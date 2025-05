Presidente da Avimasul destaca eficácia da fiscalização contra gripe aviária

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) segue com as investigações de possível foco de gripe aviária em Mato Grosso do Sul, no município de Angélica, em ave de criação doméstica utilizada como subsistência. Amostras já foram coletadas em todos os locais onde existe a suspeita e encaminhados para análise laboratorial.

A Rádio Massa FM ouviu a presidente da Associação de Avicultura de Mato Grosso do Sul (Avimasul), Franciele Cornelli. De acordo com ela, apesar da investigação, o momento é de “manter a calma”. Ela afirma que os produtores em granjas comerciais estão muito bem atentos em relação aos seus cuidados e à biosseguridade. “Cada um sabe muito bem o que tem que fazer e torcer que seja mais um caso negativo. Vamos aguardar, vamos aguardar. O resultado vem até sábado”, disse.

Franciele reforça a confiabilidade no sistema de fiscalização utilizado em todo o território nacional. “Nós temos um sistema de fiscalização mais seguro do mundo, então eu acredito que esse no Mato Grosso do Sul também vai dar negativo, nós já estamos num protocolo de 28 dias, se nenhum caso aparecer dentro desse período, que compreende dois ciclos da incubação do vírus, o Brasil volta a ser um país livre de Influenza Aviária”, explica.

Segundo os dados do Painel de Controle de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, este é o único registro em todo o Estado. Outros oito são apurados pelo Mapa, porém, em outras unidades da federação. O último caso suspeito em Mato Grosso do Sul ocorreu em Bonito, em setembro de 2023.

A doença viral é altamente contagiosa e afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Ela pode acarretar graves consequências para a saúde humana, saúde animal, economia e para o meio ambiente. Ao longo da história, a infecção do vírus da influenza aviária aos humanos foi relatada em diferentes países, entretanto, o Brasil nunca registrou casos.