Início Dourados

Entrevista

Presidente do Corecon/MS fala sobre edição da Semana da Economia 2025 em Dourados

Kátia Kuratone

Em entrevista a Massa FM de Dourados, o presidente do Corecon/MS, Diogo Costa da Silva. (Reprodução)

Com o tema “Economista: o Profissional que Faz a Diferença”, Dourados sedia hoje, a edição da Semana de Economia 2025, promovida pelo Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (Corecon/MS).

O evento, gratuito e aberto ao público, acontece no Auditório 1 da Unigran, das 19h às 20h50, e terá formato de talk show, reunindo especialistas para discutir como a inteligência artificial, o mercado financeiro e a análise de dados estão transformando a economia.

Entre os convidados estão Bruno Sandri, especialista em Inteligência Artificial e Mercado Financeiro, e o professor Ricardo Guimarães de Queiroz, economista e docente universitário, além de conselheiros do Corecon/MS e mediadores locais.

Em entrevista à Massa FM de Dourados, o presidente do Corecon/MS, Diogo Costa da Silva falou sobre a importância do evento. “O objetivo é aproximar empresários, gestores públicos, acadêmicos e a comunidade do papel estratégico que o economista desempenha no desenvolvimento econômico e tecnológico”.

Confira a entrevista na íntegra:

