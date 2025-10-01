Presidente do Paraguai começa visita ao MS por Porto Murtinho nesta quinta-feira

O governador Eduardo Riedel recebe o presidente do Paraguai, Santiago Peña, em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (2). Segundo informações da assessoria, pela manhã, as autoridades se encontram em Porto Murtinho – cidade localizada a 407 km de Dourados – eles vistoriam as obras da ponte binacional, principal eixo da Rota Bioceânica.

De acordo com a assessoria, Peña sairá de Carmelo Peralta até Porto Murtinho para acompanhar de perto a execução da obra.

No começo da tarde, Riedel e Peña, visitam a planta industrial de proteína animal, da empresa JBS, em Dourados. O evento contará com a presença de autoridades locais e paraguaias, além de lideranças da JBS.

De Dourados, os dois seguem para Campo Grande, onde as agendas continuam. Esta é a primeira visita oficial de Peña ao Estado desde que tomou posse. A agenda está prevista para os dias 2 e 3 de outubro.

Rota Bioceânica

Brasil e Paraguai compartilham a responsabilidade sobre a Rota Bioceânica, projeto logístico que pretende ligar portos chilenos no Oceano Pacífico a portos brasileiros no Atlântico, reduzindo distâncias e custos no transporte internacional de cargas.

Para que a rota seja consolidada, duas frentes de obras são fundamentais: a pavimentação de uma rodovia no Chaco paraguaio e a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, que conectará Porto Murtinho a Carmelo Peralta.