Presidente fala dos 80 anos da ACED e força do associativismo

Previsão do Tempo

Dourados entra em alerta de perigo de tempestade e queda de temperatura, segundo o Inmet

Dourados está com alerta de perigo de tempestade e queda de temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de tempestade segue até esta quarta-feira (28) com previsão de chuva de até 100 milímetros ao dia, com ventos intensos com velocidade podendo chegar a 100 km/h e queda de granizo. O Inmet também […]