Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

TRÁFICO DE DROGAS

Preso com R$ 600 mil em drogas levaria entorpecentes de Dourados para MG

Jhonatan Xavier

Homem afirmou que pegou a droga em Dourados e levaria até a cidade de Uberlândia (MG), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte. / Foto: DOF/Reprodução
Homem afirmou que pegou a droga em Dourados e levaria até a cidade de Uberlândia (MG), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte. / Foto: DOF/Reprodução

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste domingo (9), na MS-164, em Maracaju, 282 quilos de maconha que eram transportados em um veículo VW Fox, conduzido por um homem de 33 anos.

Segundo as informações policiais, a ação foi realizada durante patrulhamento na rodovia, região de zona rural do município, quando os militares abordaram o condutor do carro. Durante vistoria, foram encontrados diversos tabletes de maconha no interior do automóvel.

Questionado, o homem afirmou que pegou a droga em Dourados e levaria até a cidade de Uberlândia (MG), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 600 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos