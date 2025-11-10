Preso com R$ 600 mil em drogas levaria entorpecentes de Dourados para MG

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste domingo (9), na MS-164, em Maracaju, 282 quilos de maconha que eram transportados em um veículo VW Fox, conduzido por um homem de 33 anos.

Segundo as informações policiais, a ação foi realizada durante patrulhamento na rodovia, região de zona rural do município, quando os militares abordaram o condutor do carro. Durante vistoria, foram encontrados diversos tabletes de maconha no interior do automóvel.

Questionado, o homem afirmou que pegou a droga em Dourados e levaria até a cidade de Uberlândia (MG), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 600 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.