INVESTIGAÇÃO

Preso por arrastar mulher e criança vai responder em liberdade

Jhonatan Xavier

Caso foi registrado na Depac de Dourados / Foto: Adilson Domingos/Arquivo/Reprodução
O homem de 54 anos, preso no último domingo (28) suspeito de arrastar uma mulher de 29 anos e uma criança de dois, negou que tenha arrastado as vítimas e vai responder em liberdade.

Conforme as informações divulgadas pela defesa do motorista de aplicativo, ele não possui antecedentes, o que contribuiu para que pudesse responder em liberdade, antes de passar pela audiência de custódia. O suspeito alega que pegou o aparelho de telefone celular da vítima após um desacerto entre as partes e devolveria assim que a dívida pela corrida fosse paga.

Ainda conforme as informações, o motorista nega que tenha arrastado a mulher e a criança propositalmente, citando que a vítima segurou a porta do carro no momento que ele arrancava. O caso segue em investigação.

