Preso por arrastar mulher e criança vai responder em liberdade

O homem de 54 anos, preso no último domingo (28) suspeito de arrastar uma mulher de 29 anos e uma criança de dois, negou que tenha arrastado as vítimas e vai responder em liberdade.

Conforme as informações divulgadas pela defesa do motorista de aplicativo, ele não possui antecedentes, o que contribuiu para que pudesse responder em liberdade, antes de passar pela audiência de custódia. O suspeito alega que pegou o aparelho de telefone celular da vítima após um desacerto entre as partes e devolveria assim que a dívida pela corrida fosse paga.