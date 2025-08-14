Preso por matar a ex na fronteira e enterrar corpo no Brasil é indiciado

O brasileiro de 29 anos, identificado como Dilson Ramão Fretes Galeano, foi indiciado por feminicídio. A denúncia foi apresentada na terça-feira, dia 12 de agosto, pela promotora Mirtha Martínez. O crime, ocorrido no lado paraguaio de Bella Vista Norte, também deu origem a um processo criminal no Brasil, onde o corpo da vítima foi encontrado enterrado.

Conforme noticiado pelo RCN67, Dilson confessou ter assassinado sua ex-mulher, Dahiana Ferreira Bobadilla, 24 anos, em Bella Vista Norte, no Paraguai, e enterrado o corpo em cova rasa na cidade de Bela Vista, às margens do Rio Apa, no lado brasileiro da fronteira.

Conforme as informações policiais, ele está detido na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista e, como lei brasileira não permite a extradição de cidadãos, Dilson também será processado tanto pela ocultação de cadáver quanto pelo feminicídio.