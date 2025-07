Preste a completar 17 anos de atuação, Hokinet é referência em Dourados

Educação

UEMS/Dourados abre inscrições para curso de pós-graduação em Gestão de Negócios e Destinos Turísticos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios e Destinos Turísticos, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2025 na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Dourados. O curso é voltado a profissionais com diploma de Ensino Superior, de qualquer área […]