Prestes a completar 50 anos, Unigran avança com inovação e qualidade

O “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira fala sobre educação e inovação, com a participação do reitor da Unigran, Renato de Aguiar Lima Pereira, que abordou a trajetória da universidades que atualmente está presente até fora do país.

Renato possui graduação em Direito pelo Centro Universitário da Grande Dourados (1995), Especialista em Direito Processual Civil pelo Centro Universitário da Grande Dourados – UNIGRAN (1997) e mestrado em Direito pela Universidade de Brasília (2002).

Ele ocupou a função de Diretor da Faculdade de Direito e professor nos Cursos de Graduação Presencial da Faculdade de Direito, da Pós-Graduação e nos cursos de graduação à Distância, todos na Unigran.

O reitor também abordou as inovações da universidade e os desafios da educação no Brasil, bem como a preocupação com qualidade e excelência do ensino. Confira a entrevista na íntegra: