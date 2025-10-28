Veículos de Comunicação
Início Dourados

Nova eleição

PreviD marca novo pleito para 12 de dezembro, após recomendação do MP

Kátia Kuratone

O novo certame será acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e fiscalizado pela Controladoria-Geral do Município (CGM). (Foto: Divulgação)
O novo certame será acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e fiscalizado pela Controladoria-Geral do Município (CGM). (Foto: Divulgação)

O processo eleitoral realizado em abril deste ano para o cargo de diretor-presidente do Previd (Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados) foi anulado pelo Conselho Curador que decidiu acatar a recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Uma nova eleição foi marcada para o dia 12 de dezembro.

No dia 16 de outubro, a anulação do pleito foi aprovada em reunião ordinária , e os trâmites para o novo processo foram formalizados em reunião extraordinária no dia 23 de outubro, conforme registrado na Ata nº 21/2025.

O novo certame será acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) e fiscalizado pela Controladoria-Geral do Município (CGM), com o objetivo de garantir transparência e legalidade.

Em nota, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Dourados informou que acatou integralmente a recomendação ministerial e iniciará o novo processo eleitoral dentro do prazo legal de 120 dias, assegurando ampla publicidade, participação dos segurados e respeito à legislação.

O Conselho Curador reforçou o compromisso institucional com a transparência, legalidade e governança, afirmando que o novo pleito será conduzido de forma técnica, com fiscalização contínua e acompanhamento jurídico da PGM.

