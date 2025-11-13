Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende 2,7 toneladas de maconha em Rio Brilhante

Jhonatan Xavier

Droga estava escondida entre a carga do caminhão / Foto: PRF/Divulgação
Droga estava escondida entre a carga do caminhão / Foto: PRF/Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.760 quilos de maconha, nesta quarta-feira (12), em Rio Brilhante, durante fiscalizações na Rodovia BR-163.

Segundo as informações policiais, após receber informações de um caminhão que transportava uma carga com risco de cair sobre a pista, a equipe iniciou as buscas e localizou o veículo. Ao ser abordado, o motorista demonstrou nervosismo ao informar sobre a viagem. 

A equipe realizou uma busca no compartimento de carga e descobriu grande quantidade de maconha escondida na carga de fécula de mandioca. O motorista declarou que não sabia da existência da droga.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Estrutura de silos e indústria de cooperativa agrícola em operação

COOPERATIVISMO EM AÇÃO

C.vale completa 62 anos e consolida modelo de cooperativa diversificada no agro

A trajetória de 62 anos da C.vale, hoje uma das principais cooperativas agroindustriais em atuação no Centro-Oeste, mostra como o cooperativismo se reinventa sem abandonar seus pilares originais. Nascida em 1963, a partir da união de apenas 24 agricultores, a cooperativa surgiu com foco muito claro. Seu objetivo era garantir armazenamento, escoamento da produção, crédito, […]