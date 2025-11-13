PRF apreende 2,7 toneladas de maconha em Rio Brilhante

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.760 quilos de maconha, nesta quarta-feira (12), em Rio Brilhante, durante fiscalizações na Rodovia BR-163.

Segundo as informações policiais, após receber informações de um caminhão que transportava uma carga com risco de cair sobre a pista, a equipe iniciou as buscas e localizou o veículo. Ao ser abordado, o motorista demonstrou nervosismo ao informar sobre a viagem.

A equipe realizou uma busca no compartimento de carga e descobriu grande quantidade de maconha escondida na carga de fécula de mandioca. O motorista declarou que não sabia da existência da droga.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.