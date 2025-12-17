Veículos de Comunicação
Início Dourados

Polícia

PRF apreende 340 quilos de cocaína em dois flagrantes na região de Dourados

Kátia Kuratone

A equipe da PRF encontrou um compartimento oculto, onde estavam escondidos 272,7 quilos de cocaína. (Divulgação/PRF/MS)
Após dois flagrantes na região de Dourados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 340 quilos de cocaína, na noite desta terça-feira (15) e na manhã de quarta-feira (16). Segundo informações da PRF, a primeira ocorrência, na terça-feira, os policiais abordaram um caminhão na BR-163, em Caarapó – cidade localizada a 50 km de Dourados.

Durante a fiscalização de rotina, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe. Após vistoria no caminhão, a equipe encontrou um compartimento oculto, onde estavam escondidos 272,7 quilos de cocaína. O motorista disse que não sabia da existência da droga, declarou apenas que levaria a carga de grãos de milho de Antônio João até Itaquiraí. 

Já a segunda ocorrência, nesta quarta-feira (17), ocorreu após os policiais identificarem um homem, de nacionalidade paraguaia, próximo a unidade operacional da PRF em Ponta Porã – cidade a 120 km de Dourados – tirando fotos do local.

Quando a equipe tentou se aproximar do homem, ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi alcançado e detido. O envolvido disse que teria sido contratado para vigiar os policiais enquanto um Jeep/Renegade passaria pelo local com uma carga ilícita. 

Com as informações e o apoio do Departamento de Operações Aéreas da PRF, as equipes localizaram o Jeep/Renegade na BR-463.  Na abordagem, o condutor e a passageira foram flagrados transportando 67,3 quilos de cocaína em um compartimento oculto no veículo. O homem informou que levaria a droga de Ponta Porã até o interior do Paraná. 

De acordo com a PRF, todos os presos foram encaminhados à Polícia Judiciária local, juntamente com a droga e os veículos.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) prorrogou o prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores indígenas. As inscrições ainda podem ser feitas até a meia noite da próxima sexta-feira, dia 19 de dezembro. O Processo Seletivo Simplificado Indígena é voltado para formação de cadastro reserva visando a contratação temporária de […]