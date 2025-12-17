PRF apreende 340 quilos de cocaína em dois flagrantes na região de Dourados

Após dois flagrantes na região de Dourados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 340 quilos de cocaína, na noite desta terça-feira (15) e na manhã de quarta-feira (16). Segundo informações da PRF, a primeira ocorrência, na terça-feira, os policiais abordaram um caminhão na BR-163, em Caarapó – cidade localizada a 50 km de Dourados.

Durante a fiscalização de rotina, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe. Após vistoria no caminhão, a equipe encontrou um compartimento oculto, onde estavam escondidos 272,7 quilos de cocaína. O motorista disse que não sabia da existência da droga, declarou apenas que levaria a carga de grãos de milho de Antônio João até Itaquiraí.

Já a segunda ocorrência, nesta quarta-feira (17), ocorreu após os policiais identificarem um homem, de nacionalidade paraguaia, próximo a unidade operacional da PRF em Ponta Porã – cidade a 120 km de Dourados – tirando fotos do local.

Quando a equipe tentou se aproximar do homem, ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi alcançado e detido. O envolvido disse que teria sido contratado para vigiar os policiais enquanto um Jeep/Renegade passaria pelo local com uma carga ilícita.

Com as informações e o apoio do Departamento de Operações Aéreas da PRF, as equipes localizaram o Jeep/Renegade na BR-463. Na abordagem, o condutor e a passageira foram flagrados transportando 67,3 quilos de cocaína em um compartimento oculto no veículo. O homem informou que levaria a droga de Ponta Porã até o interior do Paraná.

De acordo com a PRF, todos os presos foram encaminhados à Polícia Judiciária local, juntamente com a droga e os veículos.