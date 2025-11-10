PRF apreende caminhão com carga de peças retiradas de veículos furtados

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de peças automotivas retiradas de veículos furtados e roubados em diversos estados. A apreensão foi neste domingo (9), na BR-163, em Rio Brilhante – cidade que fica a 60 km de Dourados.

De acordo com informações policiais, durante uma fiscalização, um caminhão Ford/Cargo, que transportava peças usadas de Santa Catarina com destino ao Mato Grosso, foi interceptado para verificação. Na vistoria, foram encontradas diversas irregularidades nas numerações de câmbio e outros componentes.

De acordo com a polícia, ao todo, nove peças apresentavam registros de roubo ou furto nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Amazonas, sendo que uma delas pertencia a um veículo furtado em 2018. Outras 42 não puderam ser identificadas, e sete estavam com os sinais de identificação adulterados.

O motorista foi detido e levado à delegacia de Rio Brilhante, junto com o caminhão e a carga.