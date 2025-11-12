PRF apreende carga com 400 mil maços de cigarros contrabandeados em Caarapó

Uma carga 400 mil maços de de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (12), na BR-163, em Caarapó – cidade localizada a 50 km de Dourados. A carga estimada em milhões era transportada em uma carreta bitrem basculante Mercedes-Benz, com placas de Rio Brilhante. Segundo a polícia, o contrabando tinha como destino Campo Grande.

Abordagem

Durante uma abordagem, os agentes solicitaram a documentação da carga e pediram que o motorista retirasse a lona da carroceria. Foi neste momento, que o condutor, Gilvamar dos Santos Lima, de 44 anos, tentou fugir correndo em direção a uma área de mata às margens da rodovia, mas foi alcançado e preso.

Ao ser detido pelos policiais, ele disse que fugiu por ser reincidente no mesmo crime. Gilvamar já havia sido preso pela PRF em 2023, também por contrabando de cigarros. O motorista ainda informou que havia sido contratado para transportar a carga da cidade de Eldorado até Campo Grande. A carreta transportava caixas com pacotes de cigarros da marca Eight.

O motorista e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde o caso foi registrado como contrabando e transporte ilegal de produtos estrangeiros.