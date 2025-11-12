Veículos de Comunicação
Início Dourados

Contrabando

PRF apreende carga com 400 mil maços de cigarros contrabandeados em Caarapó

Kátia Kuratone

O motorista e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde o caso foi registrado como contrabando e transporte ilegal de produtos estrangeiros.(Divulgação/PRF/MS)
Uma carga 400 mil maços de de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (12), na BR-163, em Caarapó – cidade localizada a 50 km de Dourados. A carga estimada em milhões era transportada em uma carreta bitrem basculante Mercedes-Benz, com placas de Rio Brilhante. Segundo a polícia, o contrabando tinha como destino Campo Grande.

Abordagem

Durante uma abordagem, os agentes solicitaram a documentação da carga e pediram que o motorista retirasse a lona da carroceria. Foi neste momento, que o condutor, Gilvamar dos Santos Lima, de 44 anos, tentou fugir correndo em direção a uma área de mata às margens da rodovia, mas foi alcançado e preso.

Ao ser detido pelos policiais, ele disse que fugiu por ser reincidente no mesmo crime. Gilvamar já havia sido preso pela PRF em 2023, também por contrabando de cigarros. O motorista ainda informou que havia sido contratado para transportar a carga da cidade de Eldorado até Campo Grande. A carreta transportava caixas com pacotes de cigarros da marca Eight.

O motorista e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde o caso foi registrado como contrabando e transporte ilegal de produtos estrangeiros.

