PRF apreende carreta com carga de maconha em posto de combustível de Batayporã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de maconha, nesta segunda-feira (25), em Batayporã – cidade localizada a 185 km de Dourados, durante fiscalização na MS-276.

Uma carreta estacionada em um posto de combustível foi localizada pela equipe da unidade operacional de Amandina, em Ivinhema, que monitorava um veículo suspeito vindo da BR-376.

O motorista não foi localizado. Durante vistoria, os policiais encontraram vários tabletes de maconha escondidos na carroceria da carreta. Segundo estimativas preliminares, a carga pode ser de aproximadamente três toneladas da droga.

O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que ficará responsável pelas investigações. (Com informações do Jornal da Nova)