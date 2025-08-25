Veículos de Comunicação
Início Dourados

Tráfico

PRF apreende carreta com carga de maconha em posto de combustível de Batayporã

Kátia Kuratone

Os policiais encontraram vários tabletes de maconha escondidos na carroceria da carreta. Segundo estimativas preliminares, a carga pode ser de aproximadamente três toneladas da droga. (Foto: Jornal da Nova)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de maconha, nesta segunda-feira (25), em Batayporã – cidade localizada a 185 km de Dourados, durante fiscalização na MS-276.  

Uma carreta estacionada em um posto de combustível foi localizada pela equipe da unidade operacional de Amandina, em Ivinhema, que monitorava um veículo suspeito vindo da BR-376. 

O motorista não foi localizado. Durante vistoria, os policiais encontraram vários tabletes de maconha escondidos na carroceria da carreta. Segundo estimativas preliminares, a carga pode ser de aproximadamente três toneladas da droga.

O entorpecente e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que ficará responsável pelas investigações. (Com informações do Jornal da Nova)

