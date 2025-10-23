Veículos de Comunicação
PRF apreende carro de luxo com mais de R$ 1,7 milhão em iPhones em Dourados

Kátia Kuratone

O casal e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados, para as providências cabíveis. (Divulgação/PRF)
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira (23), em Dourados, mais de R$ 1,7 milhão em iPhones contrabandeados do Paraguai. O flagrante envolveu um casal, morador no município, que levava a carga dentro de um carro Volvo. 

Segundo a polícia, o veículo foi parado na BR-163 e o casal informou que estavam indo para São Paulo (SP), onde pretendiam adquirir mercadorias de vestuário, por possuírem uma loja em Dourados. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o porta-malas estava com deformidades.

No desmonte das peças, foram encontrados diversos aparelhos de celulares, que foram apreendidos. Ao todo, haviam 170 produtos no veículo, sendo: 30 AirPods Pro 3 [fones de ouvido], 114 iPhones 17 pro max, um iPhone 17 pro, sete iPhones 13, outros sete iPhone 15, um ‘power adapter’, oito  iPhones 16, além de um iPhone 16 pro e um iPhone 12, ambos recondicionados. 

O casal e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados, para as providências cabíveis.

