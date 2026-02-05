PRF apreende mais de 120 quilos de maconha em carro na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 122 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (5), em Mundo Novo – cidade localizada a 247 km de Dourados. De acordo com informações policiais, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-163, quando os agentes abordaram um veículo Chevrolet/Celta.

Durante a vistoria, os policiais localizaram diversos fardos da droga escondidos no porta-malas do carro.

O motorista confessou que transportaria a maconha de Coronel Sapucaia (MS) até Cascavel (PR). Já o passageiro afirmou não ter conhecimento da existência do entorpecente no veículo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Mundo Novo, que dará continuidade às investigações. (Com informações da PRF)